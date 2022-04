Disparition de Delphine Jubillar : questions autour de son téléphone

Et si un banal téléphone permettait enfin d'élucider le mystère Delphine Jubillar. Seize mois après sa disparition, la mère de famille reste introuvable. Mais son téléphone, lui, a parlé. D'après les experts, le smartphone de la victime a été manipulé à au moins cinq reprises la nuit de sa disparition. Un appareil qui n'a pourtant jamais été retrouvé. Il a été ainsi déverrouillé à 00H07, 01H03, puis surtout à 06H52 du matin. Cédric était alors entouré du gendarme, qu'il a lui-même appelé pour retrouver son épouse. Me Emmanuelle Franck, avocate du suspect numéro un, est formelle. Il n'a pas pu utiliser ce téléphone. Dans la nuit, l'application WhatsApp du téléphone de Delphine est aussi ouverte. La caméra est, elle aussi, activée. Pour les proches de la victime, la présence des militaires n'a pas empêché son mari d'utiliser discrètement le téléphone. Selon Me Mourad Battikh, leur avocat, cet argument ne tient pas la route. De nouvelles expertises sur ce téléphone sont en cours. Leurs résultats, très attendus, devraient tomber dans les prochaines semaines. TF1 | Reportage G.Brenier, T. Malandrin, P. Michel