Disparition de Delphine Jubillar : ses proches organisent une nouvelle battue

Sous les pierres, derrière des ronces, des proches et des amis de Delphine Jubillar sont à la recherche du moindre indice, de la moindre piste qui leur permettrait de comprendre ce qui est arrivé à Delphine. " Buses, cavités, rochers... On passe dans les endroits qu'on n'a pas encore faits. ", souligne l'une d'entre elles au micro de TF1. Onze mois après la disparition de la jeune infirmière, ses amis n'ont que des questions sans réponse. Pour Emy, il est impossible de s'y résoudre. Cette amie de Delphine sillonne donc le département du Tarn pour mener leurs propres recherches. " On fait ça toutes les semaines avant ou après le boulot. Le jeudi, c'est nous, dimanche, il y a un autre groupe qui prend le relais. ", nous confie-t-elle. Ce jeudi, le groupe de recherche a ciblé un ancien terrain minier, à un kilomètre du domicile des Jubillar. Une zone vaste fouillée pendant quatre heures en vain, avec l'aide d'une trentaine de bénévoles. L'enquête judiciaire, elle aussi, continue. Cédric Jubillar, le mari de la jeune infirmière et suspect numéro un de son meurtre, est toujours en détention. Selon nos informations, il est de nouveau convoqué par les juges début décembre pour être interrogé sur la nuit de la disparition de sa femme.