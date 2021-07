Disparition de Delphine Jubillar : ses proches témoignent

C'est la première fois qu'elles acceptent de se confier ensemble. Elles sont amies de Delphine Jubillar, voisines ou nourrices des enfants du couple. Depuis presque sept mois, toutes vivent avec une interrogation : leur amie a-t-elle été tuée par son mari ? Leurs doutes sont apparues très vite dès la nuit de la disparition de la jeune femme. Il est 5h30 quand certaines d'entre elles découvrent des messages que leur a envoyés Cédric Jubillar en pleine nuit, et aucune ne croit à un départ volontaire de leur amie. "Elle ne va pas partir à quatre heures du matin !", déclare l'une des proches. "Elle aurait pris ses affaires, ses enfants, sa voiture et elle serait partie. Là, un départ juste avec son téléphone et une doudoune, c'est impensable", ajoute une autre. Des interrogations qui se transforment en soupçons au fil des mois. Delphine n'en parle pas directement à ses amis, mais son couple va mal. La jeune femme a un amant et elle s'apprête à quitter son mari. "On l'a su par le biais d'une autre amie du groupe, qui nous l'a dit tout simplement. Elle nous a dit que Delphine parlait avec quelqu'un d'autre", nous confie-t-on. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article.