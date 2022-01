Disparition de Delphine Jubillar : son ex-mari Cédric peut-il sortir de prison ?

C'est la quatrième fois en six mois. Cédric Jubillar fait régulièrement des demandes de remise en liberté comme la loi l'autorise. Mais cette fois, plus que jamais, ces avocats veulent y croire. "Il s'est expliqué sur tous les éléments, sur des éléments qui ont été même fouillés plus avant par les instructions ou par les gendarmes sous commission rogatoire. Oui, nous avons sérieux espoir que cet homme sera enfin remis en liberté", affirme Me Alexandre Martin. Pour cela, les avocats de Cédric Jubillar vont insister sur les éléments à décharge du dossier. L'absence de corps puisqu'on ne sait toujours pas où se trouve Delphine Jubillar. Mais aussi des déclarations précipitées du procureur après l'interpellation du principal suspect. Par exemple, sur la couette du couple, elle ne tournait pas dans le lave-linge au moment de l'arrivée des gendarmes le soir de la disparition de Delphine. Les juges se basent sur les nombreux éléments à charge du dossier. Des incohérences dans le récit de Cédric Jubillar ou le témoignage de son fils qui dit avoir vu ses parents se disputer ce soir-là. Autant d'éléments suffisants, selon eux, pour le maintenir en détention. Pour Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats (USM), "il faut également que la détention provisoire soit le seul moyen d'assurer par exemple la conservation des preuves ou d'empêcher une concertation entre des complices ou des co-auteurs". Cédric Jubillar n'assistera pas mardi à l'audience. Il restera dans sa cellule de la prison de Seysses, toujours placé à l'isolement. TF1 | Reportage T. Malandrin