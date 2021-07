Disparition de Delphine Jubillar : son mari peut-il être remis en liberté ?

Il s'agit d'un SMS dans lequel un homme reconnaît le meurtre. "J'ai bien tué Delphine, car elle était en couple et n'a pas quitté son mari et ses enfants pour moi". C'est ce que disait cet individu dans le message. Son auteur a été entendu deux fois par les gendarmes. Il dit avoir envoyé ce SMS mensonger à sa propre femme pour lui faire peur. Il aurait un alibi, mais selon les avocats de Cédric Jubillar, cette piste n'a pas été assez explorée. Pendant une audience de quatre heures, bien plus longues que prévue, la défense a aussi tenté de réfuter point par point des preuves qu'elle juge insuffisantes, voire inexistantes. Elles concernent d'abord la couette de Delphine Jubillar et une confidence faite par Cédric Jubillar à sa mère. La tactique de la défense est claire. Elle consiste à attaquer l'enquête. Le corps de Delphine Jubillar n'a toujours pas été retrouvé, mais quasiment personne ne semble croire à une fuite de l'infirmière, une femme décrite comme solaire. L'avocat général, lui, réaffirme sa volonté de garder Cédric Jubillar en détention. Selon lui, sa remise en liberté pourrait gêner les investigations.