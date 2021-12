Disparition de Delphine Jubillar : un an d'enquête hors norme

16 décembre 2020, 4h09 du matin, Cédric Jubillar appelle la gendarmerie. Sa femme Delphine a disparu. Juste avant, il a envoyé un message aux amis de son épouse. Elles ont immédiatement des doutes. Des soupçons partagés par Lolita, sa cousine. La disparition est considérée tout de suite comme inquiétante. À son domicile, les gendarmes retrouvent les papiers d'identité de Delphine , sa carte bancaire et sa voiture. Rien ne colle avec une disparition volontaire. Le visage de Delphine s'affiche partout dans Cagnac-les-Mines où des recherches hors norme sont mises en place. 200 gendarmes ratissent les environs. Et tout le village se mobilise pour retrouver la jeune infirmière. Cédric Jubillar participe à la battue mais il se tient à l'écart et refuse de s'adresser aux médias. Le domicile du couple est perquisitionné jusqu'au mur sondé avec un radar. 10 km autour de la maison des Jubillar sont ratissés, et dans toute la région, 80 endroits ciblés et fouillés, mais aucune trace nulle part de la jeune mère de famille. C'est dans le bureau des gendarmes que l'enquête bascule. 500 personnes sont interrogées, la famille, les amies du couple, l'amant de Delphine Jubillar. Ils sont tous mis hors de cause. Tout semble converger vers un suspect. Six mois jour pour jour après la disparition, Cédric est placé en garde à vue. Des proches ont rapporté qu'il avait proféré des menaces de mort contre son épouse. Le couple était en instance de divorce. La séparation se passait mal selon plusieurs témoins. Les indices graves et concordants s'accumulent, parmi lesquels les témoignages de deux voisines. Mis en examen pour le meurtre de sa femme, Cédric Jubillar clame son innocence. À ce jour, dix enquêteurs travaillent encore à temps plein sur cette affaire sans scène de crime, sans corps et sans aveu. TF1 | Reportage R. Bey, A. Conil