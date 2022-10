Disparition de Justine Vayrac : des traces de sang retrouvées

Toute la journée, ce mercredi, Beynat, le village du suspect est passé au peigne fin. Quatre-vingts gendarmes sont mobilisés pour une battue, tandis que des plongeurs sondent les plans d'eau, épaulés par des chiens, hélicoptère et drones. Tous les moyens sont déployés pour retrouver Justine Vayrac, jeune de 20 ans, mère d'un enfant de deux ans. Elle est vue pour la dernière fois dimanche devant une boîte de nuit de Brive-la-Gaillarde (Corrèze). Il est 04h du matin, elle sort pour s'aérer et croise alors une connaissance. Celui-ci est la dernière personne vue en sa compagnie, placée en garde à vue depuis mardi pour enlèvement et séquestration. Émilie Abrantes, la procureure de la République de Brive-la-Gaillarde a tenu une conférence de presse ce mercredi et a donné des éléments sur l'avancée de l'enquête. Des traces de sang ont été trouvées dans la chambre de l'homme et dans sa voiture. Des analyses sont en cours pour savoir s'il s'agit de celui de Justine. Pour sa mère, sans nouvelles depuis dimanche, l'attente est insoutenable. Tout aussi inquiets, ses amis ont placardé des appels à témoins dans les commerces de la région. La garde à vue du suspect s'achève jeudi matin. La justice décidera s'il y a suffisamment d'éléments pour le mettre en examen. TF1 | Reportage E. Lefebvre, E. Fourny, N. Ly