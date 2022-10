Disparition de Justine Vayrac : les aveux du meurtrier présumé

Peu avant l'aube, le principal suspect passe aux aveux et finit par indiquer l'endroit aux enquêteurs, en lisière d'un bois dans le village de Beynat en Corrèze. Quelques heures plus tard, un corps est alors retrouvé, portant des traces de coups au visage. Tout indique qu'il s'agit de Justine Vayrac, disparue ce dimanche 23 octobre. "Le mis en cause a reconnu avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé sans donner davantage d'explications qu'il lui avait donné un coup de poing. Ce qui a occasionné le décès", a annoncé Baptiste Porcher, procureur de la République de Limoges (Haute-Vienne). Le jeune homme dit alors avoir utilisé un engin agricole pour ensevelir le corps. Puis à son domicile, il tente de faire disparaître des traces de sang et le sac de la victime, en vain. Les enquêteurs ont rapidement remonté sa trace. Ils étaient déployés en nombre ces derniers jours, car il est la dernière personne vue avec Justine dimanche devant une boîte de nuit à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Dans ce village de 1 200 habitants, tous se disent abasourdis. Son meurtrier présumé, mis en examen pour viol, séquestration et meurtre, est en détention provisoire. Il encourt la prison à perpétuité. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Bajac, E. Fourny