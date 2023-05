Disparition de Karine Pialle : l'appel de sa sœur

Alors que l'époux de Karine, Michel Pialle, a indiqué la semaine dernière au micro de TF1 que sa femme lui avait envoyé un SMS le jour de sa disparition l'informant qu'elle quittait le domicile, Adélaïde Esquivillon, même si elle croit son beau-frère, n'imagine pas que sa sœur ait choisi d'abandonner ses cinq enfants. "Elle est peureuse, ma sœur", assure-t-elle, et disparaître "ne lui ressemble pas". Ce jeudi 25 mai, sa sœur, Adélaïde Esquivillon, a décidé de lancer un appel dans le JT de 20H de TF1 : "Karine, si tu m'entends, ce que j'espère, fais nous signe", lance-t-elle. "Envoie-nous un petit mot, peut-être une lettre, je sais que tu aimais écrire", implore Adélaïde Esquivillon avant de se souvenir, émue : "Tu m'écrivais toujours des jolies cartes pour mes anniversaires". Alors, elle ne peut s'empêcher de craindre le pire, comme le scénario d'une "mauvaise rencontre". "Parfois, je me dis qu'il lui est arrivé quelque chose, qu'elle n'est plus là. Si elle ne nous répond pas, c'est qu'elle n'est plus là, c'est peut-être qu'elle ne peut pas" répondre, s'inquiète-t-elle. La découverte, le 9 avril dernier, du téléphone de la mère de famille, dans un fossé, à quelques kilomètres de son domicile, a "rajouté de l'angoisse" pour les proches de Karine Pialle même s'il est également source d'espoir : "Je me dis qu'un téléphone, ça peut parler, donner des indices", avance Adélaïde Esquivillon, même si l'appareil a été retrouvé sans carte SIM. Une enquête a été ouverte pour enlèvement et séquestration. Voir l'intégralité de l'entretien dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage S. Chevallereau, G. Parrot