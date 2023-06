Disparition de Karine Pialle : un mari au passé trouble

Plus de 24 heures que Michel Pialle est en garde à vue, sans faire aucun aveu. Toujours présumé innocent, il nie toute implication dans la disparition de sa femme, Karine. Qui est vraiment Michel Pialle ? Il a 51 ans, brocanteur de profession, il vivait avec Karine dans un lieu-dit, en Vendée. Ses voisins décrivent un couple sans histoire. Tout le monde ignorait le passé de cet homme. Michel Pialle a déjà été condamné pour escroquerie, faux et usages de faux et contrefaçons. Des condamnations qu’il a cachées à son entourage et à sa première femme. Au moment du divorce, le juge a demandé une analyse psychologique. Voici les conclusions du rapport de l’expertise psychologique, consultée par le Figaro : "Michel Pialle présente une fragilité psychologique et des demandes irréalistes et inadaptées. Une histoire chaotique, parsemée d’échecs, une certaine instabilité et immaturité." Selon ses proches, l’homme serait également mythomane. Dernier élément troublant, alors que Karine a disparu depuis plusieurs jours avec son portable, son fils va l'appeler et tomber sur Michel. La garde à vue de Michel Pialle doit se terminer vendredi 16 juin matin. TF1 | Reportage M. Bajac, I. Bornacin, M. Belot