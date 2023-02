Disparition de Leslie et Kevin : les nouvelles pistes

Dans l’une des dernières images du couple disparu, on peut deviner immédiatement leur complicité. Trois semaines après leurs débuts de relation, ils disparaissent sans laisser de traces. Qu’est-il arrivé à Leslie et Kevin ? Que s’est-il passé cette nuit du 25 au 26 novembre 2022, dans le petit village de Prahecq (Deux-Sèvres) ? Le couple s’est installé depuis quelques jours dans une maison prêtée par un proche. Cette soirée où ils ont disparu, ils étaient invités chez leurs voisins, un ami du père de Kevin. Au menu, blanquette de veau et jeux vidéo. Pendant la soirée, Leslie échangeait des SMS avec son amie Lucie. À trois heures du matin, les amoureux repartent accompagnés de leurs chiens et c’est la dernière fois qu’ils sont aperçus vivant. Le lendemain, ils sont introuvables. Ils n’avaient que 30 mètres à parcourir pour rentrer chez eux après la soirée. Ont-ils fait une mauvaise rencontre ? Ont-ils été enlevés ? Depuis, seuls deux indices : le téléphone de Leslie borne à Niort le lendemain de leur disparition, et des affaires du couple sont découvertes à Puyravault (Charente-Maritime), à 80 kilomètres du lieu de la disparition. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage M. Bajac, P. Lormant