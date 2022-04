Disparition de Lesline Ravel : le mystère de Lascaux

C'était il y a presque quatre ans, mais l'image reste gravée dans la mémoire de Frédéric Golfier. Le 2 janvier 2019, cet exploitant agricole de Lascaux s'occupe de son bétail quand il aperçoit au loin une voiture accidentée, celle de Lesline Ravel. Cette mère de famille n'avait plus donné signe de vie depuis trois jours. Sa trace a été perdue à cinq kilomètres de son domicile à Lascaux. Les enquêteurs retrouvent ses effets personnels à la surface d'un étang. Des voisins disent avoir entendu deux voitures arriver à quelques minutes d'écart le soir de sa disparition. Et l'une d'elles serait repartie en trombe puis plus rien. Depuis un an, à Lascaux, les volets du pavillon familial sont clos. Malgré plusieurs battues et de nombreuses fouilles, il n'y a toujours aucune trace de Lesline Ravel. Le maire et ses administrés vivent au rythme des avancées de l'enquête. La dernière a eu lieu en mai 2021. Deux ans après la disparition de la jeune femme, son mari avoue l'avoir rejoint, l'avoir tué par accident après une dispute sur fond d'alcool, mais ces aveux sont incomplets. Il désigne une forêt où il l'aurait enterré, mais aucun corps n'est découvert. Et deux mois plus tard, il se rétracte. Depuis, le mari est mis en examen pour le meurtre de Lesline Ravel et il est en prison. Lascaux et ses habitants sont toujours sans réponse. Mercredi 27 avril 2022, pour la deuxième fois, le tribunal de Limoges étudiera une demande de remise en liberté du mari. Dans sa dernière version des faits, il affirme ne jamais avoir quitté son domicile le soir de la disparition de sa femme. T F1 | Reportage R. Bey, T. Marquez.