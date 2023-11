Disparition de Lina : des auditions dans tout le village

Maison après maison, les enquêteurs ont vu et revu les 990 habitants du village de Plaine. Les gendarmes ne veulent rien laisser au hasard. Ce mercredi 22 novembre, des vérifications ont été menées dans la maison d'un habitant du secteur. Pour quel résultat ? Mystère, aucun élément n'a été communiqué. Le 23 septembre dernier, Lina disparaît sur le trajet entre son domicile et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, où elle devait prendre un train. Depuis, aucune piste n'a été privilégiée ni écartée. Quinze enquêteurs sont constamment mobilisés et continuent encore aujourd'hui d'analyser les dizaines de milliers bornages téléphoniques pour savoir qui était présent dans le secteur au moment de la disparition. Ce jour-là, un habitant a affirmé l’avoir vu à bord d'une voiture, conduite par un homme. Nous sommes retournés le voir aujourd'hui et il est formel. Si Lina était bien à bord d'une voiture, y était-elle de son plein gré ? Connaissait-elle le conducteur ? Sa famille nous répète qu'elle ne croit pas à une disparition volontaire. TF1 | Reportage J. Quancard, P. Vogel, L. Claudepierre