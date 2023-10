Disparition de Lina : la téléphonie au cœur de l’enquête

Positionnés à proximité du lieu de la disparition de Lina, les pylônes pourraient délivrer des informations cruciales aux enquêteurs, plus précisément, les antennes-relais à leur sommet. Concrètement, chaque téléphone allumé se connecte automatiquement aux antennes-relais autour de lui. Ces derniers enregistrent alors la référence de carte SIM de l’utilisateur et du téléphone utilisé. Les informations sont conservées pendant un an par les opérateurs téléphoniques. Les investigateurs analysent actuellement toutes les données pour savoir qui était dans la zone avant, pendant et après la disparition de Lina. Ils peuvent ainsi repérer des comportements suspects. L’identité de chaque personne qui s’est connectée est scrutée par les enquêteurs. Que sait-on de cette personne ? A-t-elle un casier judiciaire ? Est-elle au fichier des délinquants sexuels ? Le téléphone de Lina a cessé de borner à 11h22, à proximité d’un étang, à Saint-Blaise-la-Roche. Il a donc été éteint ou détruit et n’est plus géolocalisable. Les enquêteurs analysent les données recueillies par les trois antennes les plus proches, qui, en zone rurale, couvrent un rayon d’environ dix kilomètres. C’est un travail colossal qui représente des milliers de lignes téléphoniques à vérifier une par une. TF1 | Reportage S. Chevallereau, J. Quancard, A. Chomy