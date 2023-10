Un mois après la disparition de Lina, le mystère reste entier

Un village de 1000 habitants plongé dans l'angoisse. À Plaine, les habitants décrivent une atmosphère pesante depuis la disparition de Lina. "Tout le monde se méfie de tout le monde. Personne ne marche seul. Les parents font très attention avec leurs enfants", constate une passante, soucieuse. "On aimerait savoir ce qu'il s'est passé", ajoute-t-elle dans le reportage de TF1. Un mois après sa disparition, Lina reste introuvable. Le 23 septembre dernier, la jeune femme sort de chez elle à Plaine (Bas-Rhin) vers 11 heures, et marche trois kilomètres pour prendre le train de midi à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. L’adolescente avait prévu de prendre un train pour rejoindre son petit ami à Strasbourg, mais elle n’est jamais arrivée à la gare. Le téléphone de Lina a cessé d'émettre à 11h22. L'ancien maire de Plaine, Jean-Marc Chipon, au volant de sa voiture, l'aurait aperçue quelques minutes auparavant au téléphone. "Je l'ai vue de face quand on s'est croisé, et à mon retour cinq ou dix minutes après, elle n'était plus en bord de route. J'ai me suis dit 'tiens, elle marche vite'", se souvient-il dans notre reportage.