Disparition de Lina : tout un village mobilisé

Il n’y a aucun indice, mais surtout aucune trace de Lina. Champs, sentiers escarpés, talus, des centaines de volontaires encadrés par la gendarmerie et la sécurité civile ont arpenté la zone pendant plusieurs heures, mais en vain. Un hélicoptère équipé de caméra thermique a survolé la forêt où se perd la trace de la jeune fille. C’est un trajet de trois kilomètres à travers les bois qu’elle effectuait régulièrement pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche. C’est sur la même route que Jean-Marc Chipon, ancien maire de Plaine, l’a aperçue le samedi 23 septembre dernier. Il est l’un des derniers à l’avoir vue. Après inspection de la chaussée, les enquêteurs écartent l’hypothèse d’un accident de la route et tentent de retracer les dernières communications de Lina. Si aucune piste n’est privilégiée, pour sa meilleure amie Louna, il est impossible d’imaginer que la disparition puisse être volontaire. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte et une nouvelle battue devrait être organisée le mercredi 27 septembre. TF1 | Reportage L. Merlier, T. Hermann, C. Chevreton