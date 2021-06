Disparition de Lucas Tronche : un sac à dos et des ossements retrouvés

Des recherches ont été menées ce jeudi matin et les pompiers ont fait une découverte. Les fouilles ont eu lieu dans une zone très escarpée. Les pompiers et les policiers, chargés de l’enquête, ont recueilli plusieurs éléments : un sac à dos, des débris de vêtement et des ossements qui pourraient être humains. Pour l’instant, nous n'avons aucune certitude. Des analyses ADN ont été lancées, mais nous n’aurons pas de résultats avant plusieurs jours. Actuellement, ce qui interpelle les enquêteurs, c’est le sac à dos qui a été retrouvé puisqu’il est extrêmement similaire à celui que portait Lucas Tronche lorsqu’il a disparu, il y a six ans, en 2015. Et ces éléments ont été retrouvés à moins d’un kilomètre du domicile du jeune homme. Ses parents ont réagi sur Twitter. Ils ont tenu à remercier toutes les personnes qui s’étaient mobilisées durant ces six dernières années pour tenter de retrouver leur fils Lucas.