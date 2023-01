Disparition de Marie-France et Richard : de nouveaux indices

Vingt-cinq jours que Pascale Porcq, sœur de la disparue, vit dans l’angoisse. Ses souvenirs d’enfance, c’est tout ce qui lui reste de sa sœur disparue. Marie-France Dumortier grandit dans le Nord avec ses deux sœurs, elle donne naissance à deux filles dans son premier mariage, puis elle divorce, et rencontre Richard Di Gennaro. Il est ouvrier, et elle, secrétaire dans la même imprimerie. Ils se marient et s'offrent une nouvelle vie. Le couple vit ici, dans ce quartier résidentiel aisé de Roubaix (Nord). Ils n’ont aucun ennemi connu, pas de problèmes de familles ou d’argent. Pour le beau-frère du couple, leur disparition est inexplicable, ce silence insoutenable. Qu’est-il arrivé à ce couple d’octogénaires sans problèmes ? Le premier janvier, il rentre d’un déjeuner de famille. Ils empruntent sept départements. Leurs téléphones bornent à 18 h 47 à Longueville (Seine-et-Marne), puis une dernière fois, à 19 h 09 à Marly (Moselle). C’est ici que les enquêteurs perdent leurs traces, leur voiture est introuvable, ils sont comme volatilisés. Ont-il fait une mauvaise rencontre ? Ont-ils eu un accident ? Leurs familles arpentent ces chemins depuis trois semaines. C’est le cas de Camille, leur nièce, jointe par téléphone. Selon nos informations, la piste criminelle est désormais privilégiée. TF1 | Reportage M. Bajac, L. Lassalle