Disparition de Sihem : deux personnes en garde à vue

Famille et amis sont réunis avec l'espoir de retrouver Sihem, 18 ans, disparue depuis une semaine. Selon une amie, le principal suspect, ex époux de la cousine de Sihem, était en contact avec la victime. Cet homme, Mahfoud H, 39 ans, déjà condamné à douze ans de prison en 2015, pour vol et braquage, est sous contrôle judiciaire depuis. Son domicile a été perquisitionné par la gendarmerie hier 31 janvier, en début d'après-midi. L'homme est toujours en garde à vue. L'enquête, d'abord lancée pour disparition inquiétante concerne maintenant des faits criminels, comme l'explique l'avocat de la famille, Maître Mourad Battikh. Sihem, elle, est toujours introuvable. Elle a été vue pour la dernière fois mercredi dernier, dans le village des Salles-du-Gardon, près d'Alès. Elle aurait quitté le domicile de sa grand-mère vers minuit, puis aucune nouvelle. Dans le village, sa disparition a surpris tout le voisinage. Les recherches continuent avec d'importants moyens. Sept jours après la disparition de Sihem, les enquêteurs espèrent toujours la retrouver vivante. TF1 | Reportage L. Cloix, E. Alonso, M. Scarzello