Disparition de Tiphaine Véron : le combat de son frère

Ce sont les dernières images que Typhaine Véron a envoyées à sa famille de ces montagnes au nord de Tokyo. Là où cette Française de 36 ans a mystérieusement disparue, il y a quatre ans. Seule, en voyage, sans laisser aucune trace. Des images des caméras surveillance l’ont filmé une dernière fois. Un indice dans une enquête qui en compte peu. Au point que la juge française en charge du dossier a annoncé vouloir mettre fin aux investigations. Damien Véron est le grand frère de Typhaine. La famille est déçue mais n’abandonnera pas. Depuis le début, les frères et sœurs de Typhaine ont porté cette enquête sur leurs épaules. Des mois passés sur place à insister auprès de la police, dans un pays où elle ne recherche d’habitude presque jamais les personnes disparues. Jusqu’à interpeller Emmanuel Macron et le Premier ministre japonais. Cela permettra de nouveaux contacts au Japon mais toujours insuffisants. Or, d’après la famille, il reste des pistes à creuser. Sans l’appui de la juge française, le travail d’enquête est toujours possible mais bien plus difficile. Dans tous les cas, la famille a déjà prévu de retourner au Japon en 2023, sans juge, peut-être, mais toujours avec l’espoir de découvrir ce qui s’est passé. T F1 | Reportage F. Litzler, M. Derre