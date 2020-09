Disparition de Victorine en Isère : son corps retrouvé

Cela ne faisait guère de doute, depuis qu'une brigade cynophile avait retrouvé le corps sans vie d'une jeune femme en début d'après-midi. La procureure de la République de Vienne a confirmé ce lundi soir qu'il s'agissait bien de Victorine, cette étudiante disparue depuis deux jours. Une enquête est ouverte pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Ce lundi soir, la gendarmerie lance un appel à témoins. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.