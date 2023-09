Disparition d'Émile : où en est l'enquête deux mois après ?

C'est un village qui a perdu sa sérénité. Depuis deux mois, tous les habitants de cette vallée sont hantés par une question : où est passé Émile, deux ans et demi ? Un mystère pesant plane sur le Haut-Vernet depuis le 8 juillet dernier. Ce jour-là, Émile commence ses vacances chez ses grands-parents maternels lorsque vers 17 heures, il échappe à leur vigilance et disparaît. Sa famille le cherche, prévient la gendarmerie, mais aucune trace du petit garçon malgré les importants moyens déployés. Depuis, sa famille reste discrète. Seulement quelques sorties dans le village, nous confient les habitants, et une unique prise de parole dans un journal chrétien. Les parents d'Émile y parlent de leur foi et remercient ceux qui les soutiennent dans cette épreuve. Dans la vallée, à deux kilomètres du hameau, le village du Vernet, les habitants continuent leur vie. Mais le mystère autour de la disparition d'Émile est dans tous les esprits. Nathalie, une habitante, ne comprend pas comment "l'horreur" a pu s'introduire dans ce village paisible. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article TF1 | Reportage J. Quancard, M. Gatineau