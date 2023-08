Disparition d'Émile : ses parents parlent pour la première fois

"On imagine forcément le pire, mais on ne peut s'empêcher d'espérer". Colomban et Marie, les parents du petit Émile, ont pris la parole pour la première fois auprès de l'hebdomadaire "Famille Chrétienne". Un entretien qu'ils ont eux-mêmes sollicité. "Avant l'interview, on avait fait un périmètre des choses à dire et à ne pas dire", indique Samuel Pruvot, grand reporter à l'hebdomadaire "Famille Chrétienne". Selon le journaliste, ils ont parfois eu quelques larmes aux yeux, et toujours les grands-parents maternels à leurs côtés, unis. Devant eux, des lettres de soutien, des prières reçues d'Arménie, du Mexique et du Gabon. Quelques heures après la disparition d'Émile déjà, près de 800 volontaires, des inconnus, étaient venus fouiller chaque sentier, chaque parcelle. "Nous voulons dire merci à tous les anonymes qui sont venus sur place pour les battues". Ils ont adressé un mot de remerciement aussi pour les enquêteurs. L'enquête se poursuit. Le hameau du Haut-Vernet reste interdit d'accès. TF1 | Reportage F. De Juvigny, V. Topenot