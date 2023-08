Disparition d'Émile : un mois après, où en est l'enquête ?

Les recherches dans le hameau sont terminées. C'est donc la fin d’un mois de huis clos, pour les 25 habitants du Haut-Vernet. Depuis trois jours, le village est rouvert au public. Mais la disparition d’Émile reste inexpliquée. Samedi 8 juillet, c’est dans cette rue que le petit garçon est aperçu pour la dernière fois. Deux voisins le voient quitter la maison de ses grands-parents vers 17 heures et quinze minutes. Depuis, il n’y a plus aucune trace de l'enfant. Est-il tombé dans la montagne ? Un accident de voiture s'est-il produit ? A-t-il été enlevé ? Tout le monde dans le Haut-Vernet s'interroge. Dès la disparition de l'enfant, d'importantes battues sont organisées. Toutes les maisons sont inspectées et les véhicules fouillés. Les enquêteurs ont ensuite balayé un rayon de cinq kilomètres autour du hameau, à l'aide de drones et de chiens pisteurs. Aucune piste n'est pour l'instant écartée. L'enquête entre dans une nouvelle phase. Les gendarmes doivent analyser près de 1 400 signalements et retracer les 1 600 téléphones qui ont borné dans le secteur, au moment de la disparition. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Merlier, C. Gerbelot, M. Jit