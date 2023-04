Disparition d'Éric Foray : sa voiture et des restes humains retrouvés

Le col de Tourniol dans la Drôme, c'est dans ces environs qu'ont été retrouvés des restes humains et un véhicule. Les analyses sont formelles, la voiture est bien celle que conduisait Éric Foray le jour de sa disparition, le 16 septembre 2016. Pour son compagnon, Régis Pique, c'est une avancée déterminante dans l'enquête. "J'espère que maintenant, on va aboutir à quelque chose, qu’il va y avoir des traces d’ADN dans la voiture. Maintenant, je sais qu’ils travaillent, qu’ils font des recherches.", affirme ce dernier. Un nouveau rebondissement, l’été 2022, le crâne d’Éric Foray a été retrouvé à seulement quelques kilomètres de ce Col, non loin de ce parking, en image, où l’homme avait été aperçu pour la dernière fois au volant de son véhicule. Alors que les enquêteurs n’excluent aucune hypothèse, ce jeudi soir, son compagnon écarte la piste d’un accident. "Je ne vois pas pourquoi Éric aurait été allé chercher une baguette, puis de quoi manger et se suicider après… Il s’est passé quelque chose, mais quoi ?", dit Régis Pique. Éric Foray a-t-il été tué ? A-t-il été victime d’un accident ? Autant de questions auxquelles devront répondre les enquêteurs. TF1 | Reportage J. Cressens, G. Charnay, D. Paturel