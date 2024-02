Disparition d'Erwan : une cinquantaine de gendarmes mobilisés

Les plongeurs de la gendarmerie sont une nouvelle fois immobilisés. Ils inspectent les étangs, situés à proximité du lieu de la disparition d'Erwan, ce jeune homme de 18 ans, aperçu pour la dernière fois devant une discothèque, tard dans la nuit, il y a presque une semaine. Qu'est-il devenu ? Que lui est-il arrivé ? Personne ne le sait. Sa famille et ses proches se mobilisent tous les jours pour le retrouver, et ne baissent pas les bras. Depuis le début, les gendarmes ont multiplié les battues et les moyens. Des plongeurs, un hélicoptère ou des motocross, pour aller sur les chemins. Aujourd'hui, 16 février, une quarantaine de militaires étaient déployés, et les recherches se sont concentrées sur les routes, menant de la boîte de nuit, au domicile d'Erwan, près de Parthenay, un dispositif qui évolue. Demain, les militaires annoncent de nouvelles recherches. Le procureur de la République de Niort, lui, a ouvert une enquête pour non-assistance à personne en danger, suite à la plainte déposée par la famille contre l'établissement de nuit. TF1 | Reportage N. Hesse, M.Bodicom