Disparition d'Estelle Mouzin : de nouvelles fouilles en cours en présence de Monique Olivier

Michel Fourniret étant malade et incapable de répondre aux questions, c'est vers Monique Olivier que la juge d'instruction Sabine Kheris s'est une nouvelle fois tournée. La complice et ex-femme du tueur en série, déjà interrogée plusieurs fois sur la disparition d'Estelle Mouzin, a été extraite de sa prison et conduite dans les Ardennes. Sur les indications, les enquêteurs ont fouillé une zone marécageuse. Les fouilles ont lieu à quelques kilomètres seulement d'une maison ayant appartenu à la sœur de Michel Fourniret à Ville-sur-Lumes. C'est là que le tueur en série aurait séquestré, violé et tué Estelle Mouzin en janvier 2003. Mais il n'a jamais dit avec précision où il avait enterré le corps. La juge compte donc sur celle qui était son allié pour accomplir ses crimes, son ex-femme. Depuis les aveux de Michel Fourniret en mars 2020, plusieurs opérations de fouille de ce type ont été menées dans les Ardennes, mais le corps d'Estelle Mouzin reste introuvable.