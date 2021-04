Disparition d'Estelle Mouzin : les fouilles vont reprendre après les révélations de Monique Olivier

Jamais les enquêteurs n'ont eu une zone de recherches aussi restreintes et précises. Ce bois serait le lieu où a été enterrée Estelle Mouzin il y a 18 ans. C'est une révélation que vient de faire Monique Olivier. Pour la première fois, elle reconnaît aussi avoir accompagné ce jour-là son ex-époux à proximité. Selon Me Didier Seban, avocat d'Eric Mouzin, c'est l'ex-femme du tueur en série qui tient la clé de l'histoire. "Non seulement, elle confirme les déclarations de Michel Fourniret, mais elle donne des précisions sur le lieu où Estelle aurait été enterrée", ajoute-t-il. Le lieu indiqué dans la commune de Rumel se situe à quatre kilomètres seulement de la maison de la sœur de Michel Fourniret. Or, son ex-épouse le confirme. Dans cette même maison, elle a elle-même participé à la séquestration de la fillette. Autour de cet endroit depuis deux ans, les enquêteurs ont multiplié les fouilles pour retrouver son corps. Cette cinquième tentative devrait démarrer ce mercredi 7 avril, en présence de la juge et de Monique Olivier. Celle-ci dit avoir accompagné son ex-mari une partie du chemin, mais pas jusqu'au lieu de l'enterrement. Les gendarmes ont d'ores et déjà reçu du matériel scientifique sur place, notamment une sorte de radar qui permet de repérer des objets enfouis sous le sol et d'éventuels ossements.