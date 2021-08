Disparition d’Estelle Mouzin : nouvelles fouilles dans les Ardennes

Ils sont, une nouvelle fois, de retour dans les Ardennes. Juges, enquêteurs et avocats, à la recherche de la dépouille d’Estelle Mouzin. C’est dans les bois de cette petite commune d’Issancourt-et-Rumel que tous les espoirs convergent depuis plusieurs mois maintenant. Plus de deux hectares y ont été passé au peigne fin sous les indications de Monique Olivier, l’ex-femme de Michel Fourniret, sans aucun résultat. Cet après-midi, ce sont quatre nouveaux hectares qui ont été déboisés à l’aide de pelleteuses. Le corps d’Estelle Mouzin repose-t-il dans ce bois ? La zone est à proximité de plusieurs lieux clés du parcours des Fourniret. À quatre kilomètres de Ville-sur-Lumes, là où la fillette a été tuée, selon Monique Olivier. Et à dix kilomètres du château du Sautou, l’ancienne propriété du couple sur laquelle deux victimes ont été découvertes. Mais 18 ans plus tard, les espoirs de retrouver la dépouille de la fillette sont minces, selon cet expert. Tout dépend du mode opératoire de Michel Fourniret. Ces nouvelles fouilles doivent durer jusqu’à vendredi. Monique Olivier sera amenée sur place mardi pour être, de nouveau, interrogée.