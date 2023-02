Disparition d'Héléna : les zones d'ombre de l'enquête

C’est son dernier signe de vie filmé depuis l’arrêt de tramway. Quelques instants après, Héléna Cluyou a-t-elle été renversée par un chauffard ? C’est la nouvelle piste de la police depuis les confidences d’un homme de 36 ans assez proche. Il aurait parlé d’une bêtise, d’un accident, en lien avec la disparition de l’étudiante. La voiture du suspect, elle, a été retrouvée brûlée ici jeudi matin, loin de son domicile. Mais pas de trace, pas de témoin, et beaucoup de questions. L’homme a depuis tenté de se suicider, il est toujours inconscient. Seule certitude dans l’enquête, le parcours de la jeune fille de cette boîte de nuit vers 5 h 30 à cette place vers 6 h 45. Un supplice pour les amies d’Héléna, trop choquées pour nous rencontrer. Les enquêteurs se concentrent désormais sur les relevés téléphoniques du suspect qui est toujours présumé innocent. Plusieurs de ses anciens collègues dans la restauration parlent d’un homme très fêtard, peu fréquentable. Les amies d’Héléna, eux, attendent des réponses et déplorent l’absence de vidéosurveillance municipale. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Blanquart