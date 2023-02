Disparition d'Héléna : un corps retrouvé près de Brest

Les enquêteurs ont sillonné la zone toute la journée, dans les marécages et les bois, jusqu’à découvrir un corps calciné. C’est l’analyse du téléphone du principal suspect qui les a menés ici, sur la presqu’île de Crozon (Finistère), à 50 kilomètres de Brest, là où Héléna Cluyou a été vue pour la dernière fois il y a onze jours. « C’est atroce. Ça laisse un peu sans voix », dit un homme interviewé. Voici, le dernier signe de vie de l’étudiante, une image de caméra de surveillance alors qu’elle rentrait de soirée. Que s’est-il passé ensuite cette nuit-là ? Un cuisinier de 36 ans avait confié à ses proches avoir eu un accident, avoir commis une bêtise en rapport avec la disparition de la jeune femme. Mais, pas un mot de plus, il n’a jamais été entendu par les enquêteurs. Après deux tentatives de suicide, le principal suspect était dans le coma et mort ce jeudi. Sa voiture, elle, avait été retrouvée calcinée à Brest. Le corps qui a été découvert est toujours en cours d’identification. TF1 | Reportage F. de Juvigny, C. Ebrel, M. Pirckher