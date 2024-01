Disparition du petit Émile : le mystère reste entier après 6 mois d'enquête

Sa famille s’y est recueillie, il y a encore quelques semaines, en toute discrétion, une après-midi entière. Le portrait d’Émile, deux ans et demi, a été installé dans une chapelle dès le soir de sa disparition. Depuis, des anonymes viennent de toute la région pour témoigner de leur soutien. La famille d’Émile fait partie des habitués de ce lieu de pèlerinage, comme en témoigne la photo du petit garçon prise sur le lieu, quelques mois avant sa disparition. Émile disparaît le 8 juillet dernier dans le village d’à peine 120 habitants. En fin d’après-midi, il échappe à la vigilance de son grand-père. Deux témoins l’auraient aperçu sur une route, puis plus rien. Six mois plus tard, le village s’est figé, emmuré dans ses questions. Nous avons retrouvé Samuel, droniste professionnel. À l’époque, il est appelé en urgence par les gendarmes pour les aider à survoler les bois, à la recherche du garçon. Aujourd’hui, il n’a plus d'espoir de le retrouver. TF1 | Reportage M. Bajac, H. Massiot