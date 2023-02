Disparition d'un couple d'octogénaires : leur voiture retrouvée

Les enquêteurs recherchaient leur trace depuis un peu plus d'un mois maintenant. En fin de ce mercredi après-midi, la voiture de Marie-France Dumortier et de son compagnon Richard Di Gennaro a enfin été retrouvée dans les eaux de L'Escaut. Un corps a également été découvert. Il est toujours en cours d'identification. Ce soir, d'importants moyens de recherche sont encore sur place, avec l'aide des plongeurs qui continuent de sonder le canal. C'est peut-être la fin d'un mystère qui a démarré le 1er janvier dernier. Ce jour-là, les deux retraités âgés de 79 et 83 ans repartent au volant de leur voiture après un déjeuner sur la commune de Mairieux. Pour regagner leur domicile situé à Roubaix, ils empruntent une départementale. L'étude de leur téléphone montre que le couple est passé par la Longueville à 18H47, puis par Marly à 19H09. Le port de commerce où leur véhicule vient d'être localisée se trouve à 9 km de là, sur une route qui s'éloigne de Roubaix. Plusieurs pistes sont toujours exploitées par les policiers, aussi bien accidentelles que criminelles. Les enquêteurs espèrent que la découverte de cette voiture leur permettra enfin de reconstituer les pièces du puzzle. TF1 | Reportage G. Brenier, S. Hembert, Z. Ajili