Disparition d'une joggeuse de 17 ans : 200 gendarmes mobilisés en Mayenne

Lundi, vers 16h, une adolescente de 17 ans part de chez elle aux Agets. Sur une application de course à pied, sa géolocalisation de téléphone s'arrête à une intersection à quelques pas de la forêt domaniale Bellebranche. Sans nouvelles, ses parents donnent l'alerte. Plus tard, son téléphone portable, ses écouteurs et sa montre connectée sont retrouvés. Certains objets seraient tachés de sang. Des recherches de nuit comme de jour commencent, mais 24 heures plus tard, l'adolescente reste toujours introuvable. Les voisins sont interrogés les uns après les autres. Ils sont bouleversés. Dans les airs et sur terre, jusqu'à 200 gendarmes sont mobilisés aujourd'hui pour retrouver la jeune sportive. Pour l'heure, un homme a été placé en garde à vue. En fin de journée, le parquet de Laval requalifiait l'enquête. "Après avoir débuté sur le fondement de disparition inquiétante, elle est désormais ouverte du chef d'enlèvement et séquestration. Je souligne que cette qualification d'enlèvement et séquestration est punie d'une peine délictuelle dans l'hypothèse où l'auteur des faits libère volontairement et rapidement la personne retenue", a déclaré la procureure, Céline Maigné. Elle souligne également qu'aucune piste n'est écartée pour expliquer cette disparition. Ce soir, les recherches continuent.