Disparition en mer : mobilisation générale pour retrouver un plongeur

Il n'y a pas de temps à perdre, la mer est agitée. Les gendarmes de la brigade nautique côtière de Saint-Cyprien inspectent la zone, avant que la houle ne le permette plus. Depuis six jours, au large de Port-Vendres, ils scrutent les fonds marins, fouillent chaque recoin et chaque cavité, à la recherche d'une trace. Le vendredi 21 juillet, Corentin, 23 ans, pratique la chasse sous-marine avec un ami. Tous deux sont en apnée. Ils se séparent, mais quand l'un d'entre eux remonte à la surface, aucune trace du jeune homme. Il est introuvable. Franck Deprès, membre du club de pêche sous-marine "Écailles Catalanes", nous explique la situation. Rapidement, des bénévoles s'organisent. Ses proches, les membres de son club de plongée, organisent des battues sous l'eau pour le retrouver. Désormais, les recherches continuent par les airs. Au total, huit télépilotes de drone positionnés le long de la côte, scrutent le moindre détail. Pour le moment, les moyens importants déployés n'ont toujours pas permis de retrouver la trace de Corentin. TF1 | Reportage A. Cazabonne, C. Arrigoni