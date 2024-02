"Ça fait très très mal" : après la disparition d'Erwan dans les Deux-Sèvres, ses proches s'inquiètent

Les gendarmes quadrillent le secteur. Sur le parking de La Morinière Nightclub, c'est la dernière fois qu' Erwan a été aperçu, dimanche 11 février, à 1h45 du matin. Il est alors alcoolisé et seul à l'extérieur. Depuis, son téléphone ne répond plus, il est introuvable. "Plus les heures passent, plus l'angoisse monte. On imagine tout et son contraire", confie Karine Biais, belle-mère d'Erwan. Samedi soir, le jeune homme est venu sur le lieu faire la fête avec ses amis. Ils se sont séparés dans une discothèque bondée. Matthéo Marques, ami d'Erwan, ne s'était pas rendu compte qu'il était sorti. Pour le retrouver, une soixantaine de militaires est mobilisée. Motocross, hélicoptères, il faut inspecter les alentours composés d'une rivière et de nombreux étangs. Ce mardi 13 février, après-midi, les recherches se poursuivent sous l'eau, la nouvelle priorité des enquêteurs. Les recherches pour retrouver Erwan continuent demain. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. À ce stade, aucune piste n'est privilégiée.