Disparition inquiétante de Lina, 15 ans : l'appel de sa mère

La première battue a démarré ce matin du 25 septembre. Des dizaines de volontaires étaient présents. Lina, âgée de quinze ans, a disparu samedi dernier. En fin d'après-midi, sa mère, bouleversée, prend la parole pour lancer un appel à l'aide. "C'est une torture", dit-elle. Un hélicoptère et plusieurs drones participent aux recherches. La jeune fille a voulu se rendre à Strasbourg où l'attendait son petit ami. Elle a quitté son domicile, à Plaine, à onze heures du matin, et s'est dirigée en direction de la gare de Saint-Blaise-la-Roche. Un trajet de 40 minutes. Selon les enquêteurs, elle n'est pas montée à bord de son train. C'est son petit ami qui a donné l'alerte depuis Strasbourg. Il aurait reçu un dernier message de l’adolescente à 11h20. La gendarmerie publie alors un avis de recherche qui précise que Lina est vêtue d'une doudoune blanche courte, d'une robe grise longue et de baskets blanches. Aujourd'hui, les volontaires qui sont à sa recherche, amis et collègues de la famille, n'ont trouvé aucun indice. Ce mardi, une nouvelle battue sera organisée autour de la route que Lina aurait empruntée. TF1 | Reportage B. Christal, J. Rieg Boivin, J. Roth