Disparition inquiétante d'une jeune fille de 18 ans dans le Gard

Elle n'a pas donné signe de vie depuis cinq jours. Sihem, 18 ans, a quitté son domicile des Salles-du-Gardon, dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Sa famille signale sa disparition, et la gendarmerie du Gard lance un appel à témoin sur les réseaux sociaux. Auditionnés ces derniers jours, les proches de la jeune femme ont alors apporté de nouveaux éléments aux enquêteurs, poussant le procureur de la République d’Alès à requalifier l’enquête, Sihem pourrait avoir été enlevée. “Ce sont les témoignages de l’environnement, de ses amis, de ses proches qui sont concordants, et qui nous font changer de position et de passer sur des faits d’enlèvement et de séquestration” a expliqué François Schneider, procureur de la République d’Alès (Gard). Bouleversée, sa famille n’a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais son avocat témoigne. Sa famille appelle également toutes les personnes qui auraient vu Sihem à contacter la police. Chaque témoignage peut aider à la retrouver. TF1 | Reportage A. Bacot, L. Garcia, R. Rosso