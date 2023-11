Disparition inquiétante d'une mère de famille à Marseille

Son visage est partout dans les rues de Marseille. Mélodie Mendes Da Silva, une jeune femme de 34 ans, mère de deux enfants, a disparu depuis une semaine, sans laisser aucune trace. Les affiches ont été collées par ses proches, notamment son cousin, Edison Mendes Da Silva, qui a grandi avec elle. Mélodie a été vue pour la dernière fois le 3 novembre, vers 18h30, alors qu'elle sortait de chez elle, dans le 4ème arrondissement marseillais. Un peu plus tard, son téléphone borne à quelques kilomètres de là, dans le 11ème arrondissement. C'est la dernière trace d'elle. A-t-elle fugué ? C'est l'hypothèse de Pearl Mendes Da Silva, son conjoint depuis quinze ans. Il dit que Mélodie a laissé ses clés, sa carte bleue, et même sa carte d'identité à la maison. Selon lui, elle a été très affectée par le décès de sa mère, en octobre. Pearl et la famille de Mélody ont attendu 48 heures avant de signaler la disparition. Ils croyaient tous qu'elle reviendrait. La famille de la jeune a prévu un rassemblement demain à Marseille, pour rechercher le moindre indice ou témoignage qui permettrait de retrouver la trace de Mélodie. TF1 | Reportage I. Bornacin, S. Prez, F. Petit