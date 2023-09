Disparition : le gérant d'un restaurant parti sans laisser d'adresse

Si la machine à café est restée en service, le restaurant "Les Reflets du Val d'Argent" à Sainte-Marie-aux-Mines, dans le Haut-Rhin, est désormais à l'arrêt complet. Alors les salariés occupent leur journée comme ils le peuvent, entre grande pause et petits travaux. Le personnel est désormais contraint de faire acte de présence au sein de leur restaurant, car le gérant a tout bonnement disparu. Le patron, également cuisinier, est désormais aux abonnés absents, parti sans aucune explication. Les salariés viennent au travail, mais ne peuvent pas gérer l'établissement, signer les bons de commande ou payer les fournisseurs. Ils sont malgré tout présents pour éviter un éventuel licenciement, avec le sentiment d'avoir été abandonnés. Le restaurant en gérance, dépendant du camping à l’image, est désormais dans l'impasse. Le gérant récemment séparé de sa campagne n'avait pas de dettes connues. Il aurait été aperçu la dernière fois par les douanes à la frontière espagnole et depuis plus aucune trace du patron fugueur. TF1 | Reportage P. Vogel, É. Schings