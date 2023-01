Disparition : où sont passés Leslie et Kévin ?

Ils étaient près d'une centaine dans les bois autour de Prahecq (Deux-Sèvres). Ils recherchent le moindre indice pour retrouver la trace de Leslie et Kévin, disparus fin novembre. Les volontaires de la région ont fouillé plusieurs kilomètres de terrains et de sentiers. La nuit de leur disparition, Leslie et Kévin ont passé la soirée chez un ami dans une maison de Prahecq, à moins d'un kilomètre des bois. Le couple vivait temporairement dans une maison prêtée par un proche, aujourd'hui sous scellés. Tom, un ami des disparus, présent lors de la battue, ne comprend toujours pas comment ses amis ont pu se volatiliser. Le téléphone de Leslie a borné à trois heures du matin près de Niort (Deux-Sèvres), cette nuit du 25 au 26 novembre. Depuis plus rien. La belle-mère de Kévin est venue à l'encontre des bénévoles. Elle ne peut plus s'empêcher d'imaginer le scénario d'une mauvaise rencontre. Elle dit avoir donné 10 000 euros en liquide à son beau-fils le soir de la disparition. Une somme dont-il avait besoin, dit-elle, pour acheter une voiture. Or, le jeune homme n'a pas de permis de conduire. Son brevet de sécurité routière a été retrouvé le huit décembre dans un conteneur à vêtements de Puyravault (Deux-Sèvres), à 80 kilomètres du lieu de leur disparition. TF1 | Reportage I. Bornacin, J.P. Hequette, A. Bourgeons