Disparitions : la malédiction du Boscodon ?

Éric Klamm ne cesse de revivre la journée du 26 novembre 2020. En fin de matinée, son épouse, Laurence, part en promenade. "Elle est en petites baskets, jean, blouson. Elle n’a pas son téléphone. Elle n'a pas de papier. C'est vraiment la petite balade pour aller un peu au bout du jardin", raconte-t-il. Une promenade "au bout du jardin" dont Laurence ne reviendra pas. Dans les heures et les jours qui suivent, le secteur est quadrillé. Battues, hélicoptère, drone... D'énormes moyens sont déployés, sans succès. Un premier chien suit la trace de Laurence jusqu’à ce pont. Quelques jours plus tard, un second continue la piste avant de s'arrêter dans ce champ. “Un peu au milieu de nulle part. Pourquoi la piste s'arrêterait là ? Il manque beaucoup de pièces du puzzle malheureusement. Les gens ne s'évaporent pas comme ça quoi”, poursuit l'époux de Laurence. Qu'est-il arrivé à Laurence ? Éric passe inlassablement chaque hypothèse en revue. Aucun élément ne permet d'imaginer un départ volontaire. Il est difficile pour lui de croire à un suicide ou à un accident. “Si elle s'est suicidée sur le parcours qui a été identifié par les chiens, on l'aurait forcément retrouvée. L’accident c'est pareil. On peut se casser la figure même dans un endroit pas compliqué, mais on retrouve rapidement la personne”, avance-t-il. Laurence est la quatrième personne à disparaître dans cette forêt de 900 hectares. La suite dans le reportage ci-dessus.