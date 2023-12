Disparition d'Alex Batty : où était l'ado anglais pendant 6 ans ?

Pendant quatre jours et quatre nuits, Alex Batty a erré à travers les Pyrénées, se nourrissant de ce qu’il trouvait dans les champs ou les jardins. C’est l’épilogue d’une vie d’errance qui aura duré plus de six ans. En 2017, Alex Batty n’a que onze ans. Sa mère qui n’en a plus la garde et son grand-père l'emmènent illégalement à Marbella, en Espagne, pour vivre en communauté, loin de ce qu’ils appellent le monde réel. Sur place, ils envoient une preuve de vie à la grand-mère d’Alex, sa tutrice légale. Selon ses premières déclarations, Alex serait ensuite parti quelques années au Maroc avant de revenir en Espagne. Toujours accompagné de sa mère et de son grand-père, il se rend en France, il y a deux ans. Tous les trois rejoignent une communauté spirituelle et voyagent entre les Pyrénées-Orientales, l’Aude et l’Ariège. Dans la nuit de mercredi 13 décembre, près de Revel, Alex Batty a été retrouvé, errant le long d’une route. Pour les enquêteurs anglais, la mère de l’adolescent est aujourd’hui en Finlande. Alex n’a pas voulu la suivre. Il s'est échappé, mettant fin à six ans de recherches. L’adolescent est aujourd'hui en bonne santé, il devrait retourner en Grande-Bretagne, dès le 16 décembre, pour retrouver sa grand-mère. TF1 | Reportage G. Chièze, P. Mislanghe