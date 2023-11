Disparus de Mirepoix : le procès d'un double assassinat

Cela fait six ans que Sandrine Orsaz attend le procès de l’épilogue d’un guet-apens dans lequel son frère Christophe Orsaz et sa nièce Célia ont été assassinés. Marie-José Montesinos, l’ex-campagne de la victime, et Jean-Paul Vidal, son nouvel amant, sont accusés d’avoir attiré Christophe pour le tuer dans une maison abandonnée, avant de se débarrasser de son corps dans une fosse septique. Le couple n’avait pas prévu que Célia, la fille, serait présente, un témoin embarrassant. Le nouvel amant a reconnu l’avoir transportée à une quinzaine de kilomètres dans la forêt de Picaussel avant de lui tirer une balle dans la tête. La famille de la jeune fille s'interroge. Comment expliquer leur geste ? Le mobile du double assassinat n’est pas clairement établi. Marie-José Montesinos n’aurait pas supporté que Christophe la quitte un an plus tôt et aurait entraîné son nouvel amant dans la vengeance. L’enquête psychiatrique révèle une personnalité narcissique et manipulatrice, mise en avant par l'avocat de son complice. L’avocat de Marie-José Montesinos n’a pas souhaité répondre à nos sollicitations. Les deux accusés, qui restent présumés innocents, encourent une peine de réclusion criminelle à perpétuité. TF1 | Reportage G. Chieze, C. Chevreton, C. Gerbelot