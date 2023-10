Israël : le message d'Emmanuel Macron aux familles des otages du Hamas

En Israël, 17 ressortissants français sont toujours portés disparus, probablement pris en otage pour certains. Des adultes et des enfants dont les proches sont sans nouvelles depuis six jours. Emmanuel macron a tenté ce jeudi soir, lors de son allocution télévisée, de les rassurer en affirmant : " La France met tout en œuvre aux côtés des autorités israéliennes et de nos partenaires pour les faire revenir sains et saufs." Parmi les personnes disparues, Céline Ben-David Nagar est une jeune maman d'un enfant de six mois. Elle participait à un festival au moment de l'attaque. Son mari, Ido Nagar, que nous avons joint il y a quelques minutes, essaie de garder espoir. Pour tenter d'obtenir des libérations, Emmanuel Macron a annoncé, cet après-midi du 12 octobre, en privée aux chefs de partis, que la France était en lien avec des intermédiaires. "Des discussions sont engagées" selon lui. Outre les autorités israéliennes, plusieurs échanges téléphoniques sur les otages français ont déjà eu lieu entre Emmanuel Macron et d'autres dirigeants de pays de la région, comme le Qatar ou l’Égypte. TF1 | Reportage M. Desmoulins, M. Bajac, G. D'Angeli