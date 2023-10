Disparus : l'insupportable attente des familles

Sans nouvelles de leurs proches depuis plus de 48 heures, certaines familles craquent devant le bâtiment de la police. D'autres apportent des échantillons d'ADN, des cheveux par exemple, pour tenter d'identifier les disparus. Autres lieux où chercher des informations, les réseaux sociaux. Des portraits de disparus sont publiés par centaines. Chacun scrute les vidéos de propagande postées par le Hamas, Adva Ader y a reconnu sa grand-mère Yaffa. Une femme de 85 ans assise à l'arrière d'une voiture, entourée par ses ravisseurs. Elle a été enlevée dans un kibboutz, à quelques kilomètres de la bande de Gaza. Les proches de Noa, jeune Israélienne, se raccrochent, eux aussi, à une image qui la montre en vie, datant du dimanche 8 octobre. Son enlèvement, samedi matin, lors d'un festival de musique électro, et celui de son petit ami, Avinatan, avaient été filmés par leur ravisseur, eux-mêmes. En France aussi, de nombreuses familles vivent l'angoisse de n'avoir aucune nouvelle de leur proche, en Israël. Guy Laïk, président de l'Association Culturelle Israélite de Nîmes et du Gard, cherche encore son jeune cousin. En Israël, les familles se sont rassemblées en collectifs, pour partager les maigres informations dont elles disposent et demander de l'aide aux autorités. TF1 | Reportage J. De Francqueville, A. Bacot, E. Dubosq