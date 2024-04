Dispositif de sécurité des JO : du jamais-vu en France

Derrière les grilles de chantier, Paris se transforme. Et cela ne fait que commencer. Les Jeux débutent dans 92 jours, compteur à l’appui. Risque terroriste oblige, dès le 18 juillet 2024, soit huit jours avant la cérémonie d’ouverture, les six kilomètres des quais de Seine ne seront accessibles qu’avec une autorisation. Avec une attention particulière pour la cérémonie d’ouverture, il y aura des plongeurs-démineurs, des fouilles à chaque entrée et des snipers positionnés à des endroits stratégiques. Les grands jours, jusqu'à 45 000 personnes seront chargés d’assurer la sécurité des Jeux. Pour atteindre ce chiffre, les autorités vont s'appuyer sur un contingent de 35 000 policiers et gendarmes, 18 000 militaires et 22 000 agents de sécurité privée, pour protéger les lieux où se dérouleront les épreuves, mais pas seulement. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, explique que la sécurisation va se porter sur l'ensemble de la région Île-de-France, sans oublier les 500 chiens détecteurs d’explosif et le dispositif anti-drone qui a coûté 350 millions d’euros. Paris ne sera pas la seule forteresse, la sécurité sera renforcée dans toutes les villes accueillant des épreuves, de Marseille à Papeete. TF1 | Reportage B. Guenais, N. Getten, R. Maillochon