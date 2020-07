Dissolution de la CSI de Seine-Saint-Denis : le témoignage exclusif d’un policier de la compagnie

Nous avons recueilli le témoignage d'un des policiers de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Seine-Saint-Denis (CSI). Damien est à ladite compagnie depuis plusieurs années. Il a côtoyé des policiers qui se faisaient passer pour des clients sur des points de deal, hors de tout cadre légal. Selon lui, ses supérieurs hiérarchiques ont encouragé ces pratiques. Découvrez un extrait de ce témoignage. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/07/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.