"Les extrêmes nous amèneraient au chaos" : l'interview de Gabriel Attal

Après l'annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale et de l’organisation d’élections législatives anticipées, Gabriel Attal a réservé sa première prise de parole au plateau du 20H. "Les extrêmes nous amèneraient au chaos, au désordre et à la ruine", a notamment déclaré le Premier ministre, qui sera candidat dans les Hauts-de-Seine et confirme qu'il mènera cette campagne "en tant que chef de la majorité". Découvrez cet entretien en intégralité dans notre vidéo.