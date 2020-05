Distance des 100 km : une règle difficile à faire respecter

En attendant la fameuse saison d'été, la règle des 100 km s'applique toujours. Les forces de l'ordre ont effectué 857 000 contrôles jusqu'à présent. Mais entre le nombre d'effectif insuffisant sur les routes, le manque de clarté pour les voyageurs, et l'irréconciliabilité de certains avec la règle des 100 km, il est bien difficile de la faire respecter. Dans les gares, les vérifications aléatoires n'aident en rien car contrôler tout le monde serait synonyme de cohue sur les quais. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/05/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.